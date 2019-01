OBW geeft Ruurlo lesje in effectiviteit

Ruurlo wist in de eerste helft zeker gelijke tred te houden, maar het afronden van de kansen bleek een te moeilijke opgave, had ook Ruurlo-trainer Wouter Schouten gezien. ,,Ja, dat was het grote verschil vandaag. Die 0-4 lijkt een eenvoudige zege, maar geeft toch enigszins een vertekend beeld. Ik vind dat mijn ploeg geen slechte wedstrijd heeft gespeeld, alleen het verschil zit in de doeltreffendheid. Waar zij goed opgezette aanvallen afronden met een doelpunt, hebben wij veel moeite met scoren.”

Wisselvallig

Keeper Dennis Pardijs van Ruurlo moest weliswaar vier tegentreffers incasseren, maar wist met enkele geweldige reddingen zijn ploeg voor een grotere nederlaag te behoeden. ,,Als doelman is het niet fijn om vier treffers om je oren te krijgen. Toch zijn we niet overrompeld, het team heeft veel energie in de wedstrijd gestoken. In de slotfase kwamen we niet echt meer aan aanvallen toe. Natuurlijk hadden we graag een doelpunt willen maken en dat zou ook wel verdiend zijn geweest. We zijn wel steeds voetballende oplossingen blijven zoeken en niet vervallen in ‘weg is weg’.”