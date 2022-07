Oefenduels amateurvoetbal: remises voor HHC en Urk, verlies voor DVS'33

HHC Hardenberg , dat vorige week van Jong FC Twente verloor (0-1), gaf nu op De Boshoek tegen Spakenburg de winst weg in de laatste minuut. Na de treffer van Brinkman werd er niet eens meer afgetrapt. De nieuwe coach Pascal Diender zag een doelpunt van Hardijk, op aangeven van Mike Veenstra. Aanvoerder Rob van der Leij ontbrak nog. Bij Spakenburg speelde Maurice de Ruiter weer mee, nu zijn schorsing vanwege wangedrag tijdens een recreatief toernooi voorlopig is opgeheven.

Urk kwam in de eerste oefenwedstrijd bij DOVO (1-1) met een verrassing op de proppen. Nelson Ohalem, een Nigeriaan die recent in Oekraïne speelde, meldde zich vorige week bij Urk en speelde in de tweede helft mee in Veenendaal. Vlak na rust repareerde Brands de achterstand die in de eerste helft was ontstaan.