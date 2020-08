Oefenprogramma amateurvoetbal: Sparta Nijkerk, DVS’33, Urk, Flevo Boys en Genemuiden spelen ’s ochtends

OEFENWEDSTRIJD Sportclub Genemuiden oogt gretig na rimpelloze zomer

2 augustus SC Genemuiden oogt gretig in de eerste 35 minuten van het nieuwe voetbalseizoen. Zes doelpunten tegen tweedeklasser Kollum. Dan is het gedaan, doordat een Friese speler die niet in Genemuiden aanwezig is positief is getest op corona. Er wordt geen enkel risico genomen.