Oefenvoetbal: Staphorst tweede op eigen toernooi

De ploeg van trainer Paul Weerman kwam tegen Ter Leede voor de rust al op voorsprong. Martijn Brakke was na 34 minuten goed voor de openingstreffer, maar kort na de pauze kwam Ter Leede langszij. Toch lukte het Staphorst om de zege naar zich toe te trekken, want na dik een uur zorgde Stan Haanstra voor de winnende 2-1. Daardoor pakte de beloftenploeg van FC Emmen de eindzege, want zij presteerden met een 3-1 zege op Staphorst het best van alle tegenstanders.

HHC Hardenberg sloot het Fletcher Toernooi in Rijssen af op een zevende plaats. De tweededivisionist kwam in de laatste poulewedstrijd niet verder dan 0-0 tegen Quick’20, waarna het na shoot-outs wel te sterk was voor die tegenstander. In de kruisfinales verloor HHC vervolgens na shoot-outs van Jong De Graafschap, waarna de strijd om plaats zeven duidelijk werd gewonnen van gastheer Excelsior’31: 4-1.

Alcides en Flevo Boys troffen elkaar in Meppel en dat duel eindigde in een 1-1 gelijkspel. Vlak voor rust kwamen de gasten uit Emmeloord op een 0-1 voorsprong via Aron Strengholt, maar in de tweede helft repareerde Alcides de schade. Spits Yannick Kaluzi, overgekomen van Berkum, zorgde voor evenwicht. Flevo Boys speelt komende zaterdag al de eerste officiële wedstrijd, in de KNVB-beker tegen Mierlo-Hout.

SC Genemuiden was in haar eerste oefenwedstrijd een maatje te groot voor eersteklasser Go Ahead Kampen. Goalgetter Jurrian Zandbergen bracht de Kampenaren nog wel op voorsprong, maar uiteindelijk nam Sportclub de overhand. Job van Dalfsen en Kay Velda (strafschop) draaiden de boel om, waarna diezelfde Velda vanuit een knappe vrije trap de beslissing forceerde: 1-3.