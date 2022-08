Oefenwedstrijden: d’Olde Veste wint Steenwijker Toren Cup, Columbia verslaat buurman csv Apeldoorn

Spelerscarrousel Plotseling duikt voetballer Gino Bosz op in Lelystad, maar mag hij wel spelen?

De overschrijvingstermijn is allang voorbij en toch versterkte Unicum zich nog met voormalig profvoetballer Gino Bosz (29). De oud-speler van onder andere Go Ahead Eagles komt over van TEC, uitkomend in de tweede divisie. Althans, als zijn overschrijving wordt goedgekeurd door de KNVB.

15 augustus