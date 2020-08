Oefenwedstrijden: HHC dendert door tegen HSC’21, Staphorst lijdt pijnlijke nederlaag in Haren

Enkele dagen na de 1-9 overwinning op Jong FC Twente draaide de doelpuntenmachine uit Hardenberg ook in Haaksbergen op volle toeren. HHC had het in de beginfase niet makkelijk met derdedivisionist HSC’21, maar in een tijdsbestek van vijf minuten lag de bal drie keer in het net. In de tweede helft trapte de tweededivisionist een beetje op de rem. De productie stopte bij vijf treffers.