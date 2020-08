Oefenwedstrijden: voorspelbare zeges van de favorieten, Rohda en Columbia maken indruk

oefenwedstrijdenOpmerkelijke uitslagen zijn er niet in de oefenwedstrijden van de topamateurs op dinsdagavond. Indruk wordt er wel gemaakt, met name door Columbia en Rohda Raalte.

De teams uit de derde divisie zetten een zege neer tegen ploegen van lager niveau. Sparta Nijkerk maakt drie doelpunten bij hoofdklasser Eemdijk (0-3). VVOG merkt dat GVVV een vaste waarde is in de tweede divisie (2-0 verlies). En Staphorst tegen Genemuiden, jarenlang een gave derby in de hoofdklasse, eindigt nu in 3-1 voor de nieuweling in de derde divisie. Waarbij Staphorst al na twee minuten de leiding neemt dankzij de fijne trap van Erik Bakker.

Hoofdklasser Berkum dankt de benauwde zege in het nederlaagtoernooi van eersteklasser WHC (2-3) aan een fout van doelman Gerald van der Horst, waardoor Bacuna in de laatste minuut scoort. De Zwolse ploeg is er daarvoor in geslaagd om binnen 100 tellen een riante 0-2 voorsprong te verspelen. WHC speelt in haar toernooi nog tegen Huizen, Scherpenzeel en Roda'46.

Half dozijn

De kersverse eersteklasser Columbia zet bij Nunspeet, een gelouterde eersteklasser, een gedecideerde overwinning op het bord (0-3). Laurens Knippenborg kan genieten van een aardige entree van Rohda Raalte in het nieuwe seizoen. De trainer, overgekomen van RKZVC uit Zieuwent, ziet meteen zes doelpunten tegen DOS Kampen: 6-1. De Kampenaren moeten bijtijds in vorm zijn, want DOS speelt op 29 augustus in de eerste ronde van de KNVB-beker al tegen EVV.



GVVV - VVOG 2-0 (0-0). 69. Hicham Haouat 1-0, 74. Jeremy de Graaf 2-0.

Eemdijk - Sparta Nijkerk 0-3 (0-2). 22. Donny van der Wal 0-1, 35. Jesse Buitenhuis 0-2, 73. Maurits de Baar 0-3.

Staphorst - SC Genemuiden 3-1 (2-1). 2. Erik Bakker 1-0, 13. Sijmon Eenkhoorn, 1-1, 45. Stan Haanstra 2-1, 73. Ruben Kin 3-1.

WHC - Berkum 2-3 (0-1). 20. Chris van der Meulen 0-1, 53. Asse Visscher 0-2, 83. Stef van Oene 1-2, 84. Van Oene 2-2, 90. Johnsen Bacuna 2-3.

Nunspeet - Columbia 0-3 (0-1). 20. Maikel Lange 0-1 (strafschop), 48. Leon de Bok 0-2, 81. Huseyin Güveli 0-3.

Rohda Raalte - DOS Kampen 6-1 (4-0). 7. Denis Sahbaz 1-0, 25. Ivan Gluhovic 2-0, 26. Sven Pazie 3-0, 31. Kevin Peppels 4-0, 58. Lars van Schooten 5-0, 74. Julian van Hoogstraten 6-0, 82. Erik Rotman 6-1.

Swift'64 - asv Dronten 1-7.

HODO - DKB 3-3.