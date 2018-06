Oeken schrijft historie met promotie naar derde klasse

Na een half kreeg Oeken echter een domper te verduren, want uit het niets kwamen de gasten via spits Tijs Blokhuis op gelijke hoogte: 1-1. De blauw-witte brigade liet zich niet door deze tegenvaller van de wijs brengen en pakten nog voor rust de leiding. Erik-Jan Huisman speelde zich knap vrij en schoot de bal beheerst achter doelman Patriz Loohuis: 2-1.

Ook in het tweede bedrijf liet Oeken zien dat zij meer wilde winnen dan RKSV. Hoewel de wedstrijd meer in evenwicht kwam, werd de Oeken-defensie nauwelijks op de proef gesteld. sterker nog, als de voorwaartsen van de zebra’s wat scherper waren geweest had de score snel kunnen oplopen. Het was uiteindelijk middenvelder Roel Slots die vijf minuten voor tijd aan alle onzekerheid een einde maken, door van grote afstand de bal over keeper Loohuis te plaatsen: 3-1.