Oene bereikt laatste 32 in oostelijke districtsbeker

Het duel stond voor 11 december op de agenda, maar de wedstrijd werd afgelast. De reden was het overlijden van Oene-erelid Kees Kamphuis. Woensdag werd de bekerwedstrijd ingehaald.

Oene speelde door blessures noodgedwongen met een andere formatie. Trainer Edwerd Schuring miste vijf jongens, maar zag de vervangers goed presteren. ,,Vooral de eerste helft, die was goed. De tweede helft was een stuk minder.” Schuring vond ook dat zijn team beter met de kansen had moeten omgaan. ,,We hadden er zeker vijf mogen maken. Wij creëerden echt wel kansen en kwamen een aantal keer alleen op de keeper af.”

In de tweede helft zag Schuring dat zijn ploeg weinig weggaf. ,,Het was wel slordig, we maakten verkeerde keuzes. Jammer, want we hadden juist veel ruimte om te voetballen.” Oene dankte de zege aan doelpunten van Mike van Zwolle (twee) en Nick Schurink.