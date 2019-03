Oene profiteert van mannetje meer

In de eerste twintig minuten waren de kansen voor ZAC. Quinton Justiana viel aan de kant van de Zwollenaren op door zijn behendigheid. Hij schudde door zijn snelheid een paar keer de verdedigers van Oene af, maar het ontbrak telkens aan een goed schot. Oene creëerde in de laatste tien minuten van de eerste helft wel wat kansjes, maar telkens zat er een ZAC-verdediger tussen.

Na rust kwam Oene beter in de wedstrijd. Het hield de bal langer in de ploeg en ook achterin had Oene de zaakjes beter op orde. Na een uur voetballen maakte ZAC-speler Bram Pool een snoeiharde tackle. Hij werd van het veld gestuurd. Oene begon daarna haast te maken en ging vol in de aanval. Acht minuten voor tijd kreeg Oene-speler Wijnand van Eek de bal. Hij raakte de bal half, maar wist toch het net te vinden: 1-0. ZAC probeerde daarna iets te forceren. Zonder resultaat, want de thuisploeg hield stand. De wedstrijd eindigde in 1-0.