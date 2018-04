Oene wint derby van zwak VEVO

Oene was heer en meester in de eerste helft. De bal ging snel rond en achterin stond het als een huis. VEVO probeerde wel om kansen te creëren, maar keek binnen vijfentwintig minuten al tegen een 2-0 achterstand aan.

In de tweede helft leek het alsof Oene een transformatie had ondergaan, maar dan in negatieve zin. De ploeg was slordig en maakte veel verkeerde keuzes. VEVO speelde nog een half uur met 10 man en kreeg een strafschop tegen. Paul van Bussel mocht de penalty nemen, maar VEVO - doelman Reinder van de Vrugt voorkwam een derde tegentreffer. Vlak voor tijd had Jeroen Bronsink namens VEVO nog een kansje, maar zijn poging ging net naast.