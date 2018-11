Oene zorgt voor verrassing in Heino

Oene speelde in Salland met een ander spelconcept; 4-4-2 in plaats van 4-3-3. Schuring had te maken met blessures en hield rekening met de kracht van de tegenstander. ,,Je moet realistisch zijn. We hadden de laatste drie wedstrijden ook geen overwinning gehaald, dan hoopt je toch dat de jongens weer wat vertrouwen krijgen door een goed resultaat.’’