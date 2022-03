Olde Veste leert wijze les in aanloop naar kraker

Ervaren verdediger Jason Huisman (32) schudt nog maar eens zijn hoofd na afloop. ,,Het was duidelijk geen strafschop. Julian (Zwoferink, MV.) speelde de bal, recht in mijn voeten. De scheidsrechter stond er zelfs bovenop. Dat hij dan zo’n keuze maakt, begrijp ik echt niet. Natuurlijk laten we ons vervolgens een beetje meeslepen door dat moment. Daar moeten we lering uit trekken. Als wij gewoon onze kansen afmaken, dan was die penalty geheid naar de achtergrond verdwenen.”