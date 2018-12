Oldemarkt verzekert zich in restantje van drie punten

We beginnen met een vrije trap voor Oldemarkt, waar de wedstrijd eigenlijk werd gestaakt met een vrije trap voor de thuisploeg. Je knippert drie keer met je ogen, de handen zijn net warm, de spieren soepel en de wedstrijd is weer voorbij. Het is meer dan aannemelijk dat er spelers zijn die de bal vanavond niet eens hebben aangeraakt. Echt veel gebeurt er niet, maar gescoord wordt er wel.