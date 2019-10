Olympia’28-aanvaller Bertus Finke: een grote bek, maar een klein hartje

Hij geeft het onomwonden toe. ,,Ik ben een klootzak binnen de lijnen”, zegt Bertus Finke. ,,Een zuiger. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.” Goudeerlijk is-ie. Om de hete brij heen draaien heeft ook geen zin. Want wie de aanvaller van Olympia’28 aan het werk ziet, kan simpelweg niet om zijn fratsen heen. Finke heeft het voortdurend aan de stok met spelers van VIOS. De korte worsteling met Stef Koldenhof vlak voor rust springt eruit. Finke wint op punten, maar krijgt wel ‘gek’ naar zijn hoofd geslingerd.

Boete

Na afloop van het duel schudden de kemphanen elkaar sportief de hand. Zoals het hoort. ,,Na het laatste fluitsignaal is het klaar. Dan doen we weer normaal”, lacht Finke. ,,Tegenstanders zoeken mij ook wel op. Ze kennen mijn reputatie. En ik deins nergens voor terug, hè. Beetje dom misschien, maar dat is de aard van het beestje. Als ik een kaart pak, ben ik daar niet trots op. De boete betaal ik wel met trots, want die gaat toch in de pot voor een groepsuitje.”

Finke, kort kapsel en met getatoeëerde rechterarm, is sinds zijn komst van het Zwolse Storica alweer aan zijn vierde seizoen bezig in Hasselt. ,,Het liep niet lekker bij Storica en via mijn oude buurman kwam ik bij Olympia’28 terecht. Ik zou twee jaar geleden eigenlijk terugkeren, maar heb mij toen bedacht. Het is hier supergezellig en de mensen zijn hartstikke lief. Ik voel mij helemaal thuis bij Olympia’28.”

De 32-jarige spits is pas hersteld van een slepende liesblessure. ,,Drie maanden zat ik chagrijnig thuis. Ik was ten einde raad.” In Almelo vindt hij de oplossing. Bij Jan Kleinpenning, een ‘liesgoeroe’ die meer voetballers van hun kwalen heeft verlost. ,,De behandeling duurde drie keer tien seconden. Hij pakte mijn lies vast en kneep keihard. Ik had de tranen in mijn ogen staan. Hoe hij het precies deed, dat weet ik niet, maar die man heeft gouden handen. Ik hoop nog wat jaartjes te kunnen voetballen, al merk ik dat mijn lichaam af en toe begint tegen te sputteren.”

Gewisseld

De slotfase tegen VIOS Vaassen bekijkt de gewisselde Finke vanaf de zijlijn. De voetbalschoenen zijn inmiddels uit en op z’n groene kousen probeert hij zijn ploeggenoten door de laatste minuten heen te slepen. De 1-0, na een treffer van Willard Visscher, blijft op het bord staan en eindelijk stapt Olympia’28 een keer als winnaar van het veld.