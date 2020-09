Olympia’28 eert Lubbers met eigen tribune

Zo sta je riant met 1-3 voor, zo dreig je met 4-3 te verliezen. Wacker uit De Wijk vergeet VIOS Oosterhesselen echt pijn te doen en pakt ternauwernood nog een puntje. In de slotfase maakt Edwin Dekker met zijn tweede van de middag de 4-4. ,,Onnodig”, vindt trainer Theo van ’t Zand.

De oefenmeester kampt vooral met personele problemen en ziet ook in de eerste helft weer twee spelers geblesseerd uitvallen. De al gestopte Winfried Tromop is onlangs noodgedwongen opgetrommeld om de ploeg te komen te komen versterken. Daar is Van ’t Zand blij mee, want Tromop brengt veel ervaring en inzicht met zich mee. ,,Al zie je, op welk niveau je ook speelt, dat conditie belangrijk is. Daarin moet hij nog stappen zetten. Hij kan voor ons een goede aanvulling zijn. Het is verder zaak dat we fit worden.”

Na een 1-1 ruststand komt zijn ploeg desondanks ijzersterk uit de kleedkamer. ,,We legden er veel meer energie in, hadden goede afspraken gemaakt. Binnen no-time staan we met 1-3 voor. Dan moet je het gewoon afmaken. Dat doen we nu niet. Ondanks een punt voelt dit als een nederlaag, we moeten het gewoon eerder afmaken.”

Hasselt eert Lubbers

Wie in de afgelopen jaren weleens een wedstrijd van Olympia’28 heeft gezien, heeft vrijwel zeker kennisgemaakt met Ruud Lubbers. 80 jaar oud is hij inmiddels, maar pas net gestopt als fysio van de club. Liefst 45 jaar was hij de man met de fysiotas, die ook nog op zijn oude dag altijd razendsnel bij een geblesseerde speler was, nu heeft de club hem geëerd met een eigen tribune. De bestaande tribune van de club draagt nu zijn naam. Na het duel tussen Olympia’28 – Rouveen (1-2) werd Lubbers blij verrast.

Weerzien

David Leeuw had zich ongetwijfeld iets meer voorgesteld van het weerzien met Nieuwleusen. De oefenmeester van SVN’69 gaat met 0-3 ten onder tegen de ploeg die hij tot twee jaar geleden nog trainde. Zuur vindt hij de nederlaag niet. ,,Ze zijn duidelijk een maat te groot voor ons, we hebben onze stinkende best gedaan”, is hij realistisch. ,,In alles is die ploeg verder. SVN’69 staat nu waar Nieuwleusen vijf jaar geleden stond. De uitdaging is hier als trainer groter dan daar. We beginnen als het ware op nul. Er zijn al veel stappen gezet, nu is het tijd om ook rondom de ploeg stappen te maken.”