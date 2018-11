Olympia'28 landt weer na matige vertoning tegen dapper VSW

Ook zonder trainer Reynders verliest CSV’28

18:21 Vooraf viel één ding op, op het wedstrijdformulier: op bezoek bij BAS was niet Martin Reynders de trainer van CSV’28, maar René Kalthofen. ,,Martin is langdurig ziek”, was de uitleg van de assistent-trainer, die de komende tijd de spelersgroep zal begeleiden. In Biddinghuizen leidde het niet tot een resultaat.