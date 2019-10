Olympia’28 pakt eerste punten van het seizoen

Olympia’28 kreeg kort na de 1-0 nog een grote mogelijkheid via Stan Roosken. In vrijstaande positie kopte hij de bal echter over. In de tweede helft hield Olympia’28 stand, mede door puik keeperswerk van Jeroen Bos. Door de zege doen de Hasselters de laatste plek in de derde klasse C over aan Hulshorst.