Olympia'28 strikt Roy Kuik en Jeffrey van de Belt

Huseyin Güveli en Django van der Landen naar WHC Wezep

13:15 Huseyin Güveli heeft in WHC Wezep een nieuwe club gevonden. De 27-jarige aanvaller kondigde eind januari al aan dat hij na dit seizoen afscheid neemt van CSV Apeldoorn, waar hij weinig aan voetballen toekomt. WHC legde ook de 25-jarige Django van der Landen vast. De Nunspeetse keeper is een oude bekende in Wezep, want hij stond eerder al eens als keeper van WHC 2 onder de lat. Nu keept hij bij Hatto Heim.