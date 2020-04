Olympia'28 ziet verloren zoon Van der Stouw terug

Van der Stouw debuteerde in 2006 op 18-jarige leeftijd in het eerste van Olympia’28 en vertrok na drie succesvolle jaren naar HZVV. In de periode die volgde speelde hij voor WHC, wederom HZVV, Berkum, WHC en weer Berkum. ,,Het is mooi om terug te keren bij de club waar het allemaal begonnen is”, vindt Van der Stouw.

Zijn terugkeer bij Olympia’28 betekent ook een hereniging met trainer Hans Roeland, die deze zomer overkomt van Hattem. De oefenmeester was de trainer in Hasselt die hem in 2006 liet debuteren in de hoofdmacht. De staf en de technische commissie van de derdeklasser zijn zeer verguld met de terugkeer van Van der Stouw. ,,Jasper brengt natuurlijk een enorme hoeveelheid ervaring mee. We zijn heel erg blij dat hij volgend jaar weer in het groen-wit te bewonderen is.”