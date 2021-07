Om naar uit te kijken: bekijk hier de indelingen van het amateurvoetbal

Vooral in de lagere klassen zijn er wel wat verschuivingen geweest. Het betekent onder meer dat Heerde en SEH, de twee clubs uit het dorp, elkaar gaan treffen in de vierde klasse C. DVC Dedemsvaart en FC Ommen spelen komend seizoen in een nieuwe gedaante tegen elkaar in de noordelijke derde klasse D. Op lager plan, in de vijfde klasse G, staat voor het eerst de Steenwijker derby tussen Steenwijk en Steenwijker Boys op het programma.