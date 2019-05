Ondanks achtklapper loopt SVM de titel mis

In theorie was het kampioenschap nog mogelijk, maar dan moest Elim wel punten laten liggen tegen Bant. Dat deden de Drentenaren niet en dus gaat SVM de nacompetitie in. De 8-0 zege op BSVV zal de Marknessenaren een hoop vertrouwen geven.

SVM begon de wedstrijd met een paar mooie combinaties, maar te vaak was de laatste pass onzuiver. Na twintig minuten brak Bart Bakker met een mooie kopbal de ban: 1-0. Daarna kwam BSVV iets beter in de wedstrijd en creëerde de ploeg uit Bovensmilde kleine kansjes, maar het was SVM die via Richard Bijsterveld vlak voor rust opnieuw scoorde.

Na de pauze leek SVM vleugels gekregen te hebben. Door doelpunten van Bakker en Chris Berndsen stond het in een mum van tijd 4-0, waarna de groen-witten op zoek gingen naar meer goals. Die kwamen er wel, maar pas in de laatste tien minuten. Nadat aanvoerder Jorn Strijk voor de 5-0 had gezorgd, maakte SVM er door doelpunten van Peters (2x) en Zowie Smit er in de slotfase een ware galashow van: 8-0.

Volgende week speelt SVM in de eerste ronde van de nacompetitie. In Marknesse is de tegenstander dan Be Quick 1887.