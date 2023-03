Ondanks het gif van Denzel Budde kan Unicum de stadsderby tegen Batavia’90 wéér niet winnen

tweede klasseUnicum is er niet in geslaagd om de ‘wedstrijd van het jaar’ in winst om te zetten. Tegen de ongenaakbare stadgenoot Batavia’90 kreeg de thuisploeg de uitgelezen mogelijkheid om de volle buit te pakken, maar moest het tot afgrijzen van smaakmaker Denzel Budde een remise toestaan: 1-1. ,,We vergeten het in de eerste helft af te maken.’’