Onderberg duwt nieuwe club SV Zwolle verder in de zorgen

De wedstrijd in Zwolle voelt als thuiskomen voor Marco Onderberg, die de laatste negen, tien jaar van zijn spelersloopbaan voor de ‘SV’ uitkwam. In vervlogen tijden liet hij de ploeg regelmatig juichen, veelscorende spits als hij was. Voor zo’n spits zou het huidige Zwolle een moord doen. Het zijn de gemiste kansen van spitsen Harry Auke Venema en Dennis Sylla die de thuisploeg opbreken. Onderberg is er blij mee deze middag. ,,Ik ben nu trainer van Colmschate en daarmee wil ik alles winnen wat we kunnen winnen. We hebben vorige week een dikke afstraffing gehad, dus er moest vandaag gewonnen worden. Ik wil hier gewoon goed afsluiten en dan hoop ik dat Zwolle erin blijft. En als dat niet lukt, gaan we een klasse lager.”