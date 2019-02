Onderberg vertrekt bij Colmschate

DEGRADATIESTRIJD Oud recept geeft Blauw Wit’66 uit Holten hoop op handhaving

20 februari Blauw Wit'66 lijkt de sleutel tot succes gevonden te hebben. Met centrale verdediger Gijs Klein Nagelvoort (28) in de spits won de hekkensluiter van de derde klasse D zaterdag met 2-1 van OZC Ommen. Er is weer wat hoop op handhaving in Holten.