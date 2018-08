Onderstal mag definitief niet spelen voor ESC

Al in februari maakten WHC en ESC bekend dat Onderstal de overstap naar de Elburgers zou maken. Miscommunicatie binnen ESC zorgde er echter voor dat die overschrijving niet tijdig bij de KNVB bekend was. ,,Een stomme fout”, noemt voorzitter Harrald Kroeze het. De club diende tweemaal een dispensatie-verzoek in bij de KNVB, maar kreeg vrijdag nul op rekest. ,,Met de mededeling dat er geen beroep meer mogelijk is”, zegt Kroeze.