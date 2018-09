Onmachtig Berkum in omschakeling geslacht

Berkum kwam al na een kwartier op achterstand. Jason Huisman was mee naar voren, toen Sparta overnam. Chris van der Meulen moest daardoor de linksbackpositie overnemen en kwam te laat. Spits Janic Makizodila, eigenlijk een verdediger, schoot vervolgens diagonaal binnen. De 0-1 was koren op de molen voor de Nijkerkers, dat vooral in de omschakeling levensgevaarlijk was.

Berkum kwam, zonder daar veel aanspraak op te maken, wel op gelijke hoogte. Uit een hoekschop schoot Michel van Aggele, via het been van Marc Groenewoudt, de 1-1 in de goal. Lang konden de gastheren daar niet van genieten, want de 1-2 van Donny van der Wal volgde uit een goede combinatie door het midden. Nog voor rust werd de marge twee. Sparta Nijkerk counterde bij een corner, Hoeseb Yakob was als laatste man niet op tijd en Makizodila stak vanaf eigen helft het veld over.