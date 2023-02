Ontluisterende middag voor Steenwijk, Berkum, Batavia'90 en 'd Olde Veste bekeren door en belangrijke driepunter Creil-Bant

spelerscarrousel Spelerscar­rou­sel: HHC strikt Strijker, Etten van HHC naar Genemuiden, drietal CSV Apeldoorn naar VIOS, mutaties bij Staphorst

De spelerscarrousel is in gang getrokken voor de zomer van 2023. Welke speler speelt vanaf september in een ander shirt? Een overzicht.