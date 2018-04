Ontslag is donderslag bij heldere hemel voor Parnela

Zaterdag won FC RDC na drie wedstrijden weer eens en dus kwam het ontslag als donderslag bij heldere hemel binnen bij Parnela: ,,Het is teleurstellend, maar dit moet ik accepteren.”

Karel Turfboer van de technische commissie van FC RDC verklaart: ,,Er werd vanuit de groep aangegeven dat het niet meer ging, het plezier was er niet meer. Dus dan houdt het op.”

Opbouwen

Aan de wisselvallige resultaten ligt het volgens Turfboer niet: ,,We hebben een jonge groep en een jonge trainer, waarmee we een team aan het opbouwen waren. Maar zonder chemie tussen de jongens en de trainer lukt het niet. Het lag ook niet aan de kwaliteiten van Parnela, want hij heeft zijn stinkende best gedaan voor de ploeg.”

Parnela deelt het gevoel van de ploeg niet: ,,Ik heb niet het gevoel gehad dat de chemie op was.” Hij is verbaasd over het besluit, ook omdat FC RDC op het moment van zijn ontslag nog maar zeven wedstrijden voor de boeg had en de zevende plek bezette in de vierde klasse E.

Seizoen afmaken

,,We hadden in de winterstop al besloten dat het na dit seizoen afgelopen was. Ik had verwacht dat ik het seizoen in ieder geval mocht afmaken. Er waren nog genoeg wedstrijden om punten te pakken, nu moet het helaas zonder mij.”

Rob Haveman, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Warnsveldse Boys, neemt de honneurs de rest van het seizoen waar. Hij coachte het team donderdagavond naar een 1-1 gelijkspel tegen Grolse Boys. Volgend seizoen zal Jacob Ensing de Deventerse fusieclub coachen.