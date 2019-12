Ook als verdediger vindt Nikkels het net voor ABS

Vijf minuten had ABS nodig om het verschil te maken. Buurman Lettele werd gisteren in een heerlijke derby verslagen met 4-2. Een opvallende speler was verdediger Wessel Nikkels, die scoorde en zijn mannetje goed stond achterin.

Radicale positiewijziging

,,Het is altijd spannend tegen Lettele’', zei Nikkels. De mandekker heeft een radicale positiewijziging ondergaan. Waar hij eerst spits was en voor de doelpunten moest zorgen, is hij nu centrale verdediger en moet hij de goals juist voorkomen. Toch was hij eigenwijs en pikte hij een doelpunt mee. ,,Ik zat lekker in de wedstrijd, ik ben heel erg tevreden.’’

De keuze om zijn positie te veranderen kwam van trainer Hans van der Hoop. ,,Ik vond het in het begin nog onwennig. Ik vind aanvallen leuker dan verdedigen en was op het begin best koppig. Het is een luie positie. Als spits heb je continu iemand in je rug en ben je daar vrij druk mee. Nu heb ik het overzicht. De trainer heeft toch gelijk gekregen.’’

Dankzij een flitsende start stond ABS al binnen vijf minuten op een 2-0 voorsprong. Jaap Prinsen schoot raak met een volley en nog geen minuut later verdubbelde Jasper Broekhuis die voorsprong. Daarna stagneerde het en wisten de teams nauwelijks nog kansen te creëren.

Beweging

Pas in de tweede helft kwam er weer beweging in de derby. Verdediger Wessel Nikkels werkte een corner tegen de touwen. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar de ploeg maakte het zichzelf toch nog moeilijk. Invaller Marijn Kleine Koerkamp, die noodgedwongen geselecteerd was door een blessure van een teamgenoot, wist zichzelf goed te positioneren en scoorde zo twee keer. Hij kwam zelfs nog dicht bij de 3-3, maar de keeper stond hem in de weg. Vlak hierna deelde ABS de genadeklap uit, via Paul Roetert werd de eindstand 4-2.

ABS had de derby thuis al sinds het seizoen 2013/2014 niet meer gewonnen. De ploeg staat tweede achter Holten, terwijl Lettele vierde staat. Voorafgaand was er veel druk op de ketel. Trainer Hans van der Hoop verlengde de ochtend voor de wedstrijd zijn contract. ,,Er zit veel potentie in de groep. De ambitie is de stap naar de derde klasse te maken. Ik hoop dat ik daar getuige van kan zijn.’’

10, 10, 10

Die stap kwam gisteren na de winst op Lettele weer een stuk dichterbij. ,,Het gaat een interessante strijd worden. Vanaf het begin was het onze doelstelling al om bovenin mee te doen.’’