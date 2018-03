Ook Berkum gaat onderuit bij reuzendoder Urk

De wedstrijd tussen beide ploegen in vorm begon met een enorm openingsoffensief van Urk. Berkum dat met vijf man achterop speelde wist zich geen raad met de lopende spelers tussen de linies. Hessel Snoek (twee keer) en Gerrit Tol vonden Berkum keeper Dominic van Hoof op hun weg. Pas na een minuut of tien kreeg de virtuele koploper meer vat op de wedstrijd. Grote kansen leverde dit pas later op toen Johnsen Bacuna op Koffeman schoot en Jordi Lemmens de rebound bijna benutte.

Na rust begon Urk wederom sterk. Riekelt Nentjes knalde snoeihard op de lat en Berkum wankelde. Aan de andere kant was Lemmens voor de tweede maal in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer, terwijl Huisman met een kopbal ook dicht bij een goal was. Nadat wederom Nentjes van afstand vlak bij de 1-0 voor Urk was, ging de slotfase in. Hierin namen beide ploegen risico’s. Urk-invaller Klaas Romkes schoot uit de draai over. In de extra tijd was het alsnog raak voor Urk.