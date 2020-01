Ook de bekercompetitie biedt Be Quick Z. geen hoop meer

BEKER OOSTHet laatste beetje hoop is voor Be Quick Zutphen verdwenen. Met een 1-5 nederlaag tegen TVC’28 nemen de Zutphenaren afscheid van de bekercompetitie, de enige plek waar Be Quick dit seizoen nog succesvol was.

Terwijl Be Quick in de reguliere competitie nog niks wist te presteren (0 uit 12), lukte dat in de bekercompetitie wél. Dat was de enige plek waar voor Be Quick een beetje hoop gloorde met drie overwinningen uit zes wedstrijden.

Tegen de Tubbergenaren waren er, ondanks een vroege tegengoal, ruim nog wel aanknopingspunten te zien. Maar vlak nadat Allusine Bah uit een klutsbal de 1-1 in het doel wist te werken, leken de mannen van Be Quick te veel vertrouwen in zichzelf te hebben. Daardoor kon het prijsschieten voor TVC’28 beginnen. Door persoonlijke fouten bij de thuisclub werd het snel 1-2 en 1-3.

De tweede helft leek vrijwel identiek aan de eerste helft, met de Zutphenaren die de boel lang nog overeind kon houden. Dat veranderde zodra Be Quick weer een tegengoal om de oren kreeg. Ondanks de nederlaag was interim-trainer Björn Rutten toch positief gestemd: ,,Deze wedstrijd ging niet meer om de uitslag voor ons. We moeten het proberen weer de goede richting op te krijgen en op dat gebied zag ik positieve punten.”