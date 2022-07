Ook de Witkampers mogen eindelijk hun promotie vieren

nacompetitie Ervaren AGOVV sluit perfecte nacompeti­tie in stijl af en promoveert

AGOVV speelt volgend seizoen in de tweede klasse. De Blauwen werden in de reguliere competitie tweede, maar in de nacompetitie lieten de Apeldoorners er geen misverstand over bestaan wie er moest promoveren. In de finaleronde in Schalkhaar moest FC Zutphen er met 2-0 aan geloven.

