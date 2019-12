Ook in Den Haag moet MSC het afleggen, 4-1 verlies bij HBS

Elf punten uit dertien wedstrijden. Het is de schrale tussenbalans die MSC op kan maken. Met nog een duel voor de winterstop staan de Meppelers er beroerd voor in de hoofdklasse.

De thuisploeg komt via Niels van Pelt op voorsprong. Hij knikt de bal binnen vanuit een corner. Via een fraaie treffer van spits Noah Schuurman wordt daarna rap 1-1. Na rust neemt HBS afstand. Willem Six zet de thuisploeg direct na rust op 2-1. Via Can Memisoglu wordt het 3-1. Hij maakt ook de 4-1.