Ook Mariënheem haakt aan bij uittreders zondagvoetbal

Wil Mariënheem in de toekomst overeind blijven, acht de club de gang naar de zaterdag onvermijdelijk. Het is de klassieke reden om over te stappen. De kleine dorpsclub telt momenteel zo’n 180 actieve leden. ,,Met name de oudere spelers van eind twintig in het eerste elftal gaven aan lager te willen gaan voetballen, waarop de alarmbellen in het bestuur af gingen. In het verleden was dit plan namelijk al vaker geopperd. We zijn met de spelers in gesprek gegaan en inmiddels hebben genoeg spelers zich gecommitteerd aan dit plan om een volwaardig eerste elftal op de been te brengen”, aldus voorzitter Monique Schrijver.