Ook nu hij speelt verandert Pieter IJzerman niet van mening, het boek Alcides wordt straks gesloten

Hij is 31 jaar, wil nog eenmaal van club wisselen. Dat hij nu bij Alcides eerste keeper is, doet daar niets aan af. Volgend seizoen is Pieter IJzerman doelman van zaterdag tweedeklasser DZOH in Emmen. De Schoonebeeker is niet de man van twijfel, wel van ballen tegenhouden, al lukte dat zaterdagavond in het thuisduel tegen Be Quick 1887 niet helemaal: 0-3.