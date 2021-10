Ook voor harde nederlaag Flevo Boys geldt: wat als, dat telt niet

Uit de mond van trainer Arjen Postma klinkt echter een andere conclusie. Ja, zijn ploeg heeft het niet goed genoeg gedaan, dat is duidelijk. Maar het had ook zo anders kunnen lopen. ,,Zij komen vier keer in de buurt van de zestien en vier keer is het een goal. De uitslag is geflatteerd, maar aan de andere kant hebben we niet ons eigen niveau gehaald. We hadden veel balbezit, maar creëerden te weinig. Dat had anders kunnen lopen, maar als telt niet”, concludeert Postma, die nog wel ziet dat Yumé Ramos vanaf de penaltystip voor 1-1 zorgt.