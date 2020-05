Ook VV Heerde zet de stap van zondag- naar zaterdagvoetbal

Normaliter start Heerde bij een overstap onderaan, in de vierde klasse. De club wil dat met een aansprekende klassering voorkomen en mikt op de derde klasse in het zaterdagvoetbal. Bovendien wil Heerde weer overstappen van district Noord naar Oost. In de noordelijke tweede klasse moet het elftal bij uitwedstrijden vaak meer dan een uur reizen naar plaatsen als Oerterp en Drachten. ,,In het noorden zit je met clubs die niet aanspreken. Dan voetballen we in Drachten of Emmeloord. In Oost zitten bijvoorbeeld VEVO, SEH en Oene. Zij brengen meer publiek mee”, stelt voorzitter Jos Melenhorst.