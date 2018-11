Ook zonder trainer Reynders verliest CSV’28

CSV’28 begon de wedstrijd niet eens heel slecht: de bezoekers speelden vooral op de helft van BAS. Tot grote kansen leidde het echter niet, omdat het aan een goede eindpass ontbrak. Langzaam maar zeker nam BAS het heft in handen, wat in de 23ste minuut leidde tot de 1-0 van Mike Geres. Diezelfde Geres miste aan het einde van de eerste helft nog een kans: op 50 centimeter van de goal werkte hij de bal er overheen.

Het opvallendste moment in de eerste helft kwam toen Joshua Gerritsen er de brui aan gaf. Of het de kritiek van zijn ploeggenoten was of iets anders was onduidelijk, maar in de 37e minuut trok hij zijn shirt uit en stapte van het veld. Die actie leverde hem nog een gele kaart op.