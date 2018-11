Oosterhof wil weer spelen in Staphorst 1

Twee kruisbandblessures aan dezelfde knie, twee revalidaties. René Oosterhof, oud-doelman van FC Zwolle, AGOVV, Heerenveen en Be Quick'28, ging met succes op herhaling. Nu is hij klaar voor een rentree in de hoofdmacht van Staphorst.

Met vijftien tegentreffers in elf duels is er niets geks aan het doelsaldo van Staphorst. Morgen komt Duno op bezoek. Doelman René Oosterhof (28) zet nog net geen kruisjes op de kalender. Wel is de Zwollenaar helemaal hersteld van zijn knieletsel en wil hij weer keepen. ,,Ik ben fit en speel niet. Dat is best lastig voor mij."

Je raakte begin dit jaar aan de knie geblesseerd, waarvan je tien jaar geleden ook je kruisband afscheurde. Dacht je meteen weer aan een zware blessure?

,,Vlak voor de winterstop had ik wat last. De knie was weleens wat stijf, dik en schoot af en toe op slot, maar ik had niet het idee dat het helemaal mis was. Daarna voelde het toch echt niet goed. Ik heb vervolgens een mri-scan laten maken en toen bleek dezelfde kruisband afgescheurd te zijn. Het letsel zat er blijkbaar al wat langer. Het kwam dus niet door een trauma. Wel was de knie zo instabiel, dat ik eind januari ben geopereerd."

In november wilde je weer fit zijn. Hoe staat het er nu voor?

,,Ik ben sinds begin deze maand echt weer helemaal fit. Het verschil met de vorige keer, toen ik bij Zwolle speelde, was dat ik toen bij de KNVB revalideerde. Dat betekende bijna elke dag op en neer reizen. Deze keer was ik onder behandeling in de praktijk van Arjan Louwen. Ik wist wat mij te wachten stond en dan weet je dat je niet te snel moet willen. Dat was misschien een soort van voordeel, maar het is en blijft een heel vervelende periode. Dankzij fysiotherapeut Arjan Wilter heb ik er maar het beste van gemaakt."

Dit jaar stonden Rutger Mulder, Wibo van Dijk, Ivan Landlust, Tom Holleboom en jij onder de lat. Een komen en gaan van keepers. Waarom moet de trainer uiteindelijk voor jou kiezen?

,,Deze week zit ik met de trainer en nemen we de planning door. Dat is eigenlijk de eerste keer, want we hebben nog niet gesproken met elkaar (dat gesprek was gisteren, ER). Ik heb twee wedstrijden in het tweede gespeeld om weer wat ritme op te doen. Aan mij om nu aan te tonen dat ik de beste keeper ben. Het is duidelijk dat ik niet negen maanden hard heb gewerkt om in een tweede elftal te gaan spelen."

Wat heb je de afgelopen maanden het meeste gemist? Het KNVB-bekerduel Staphorst tegen je oude club PEC Zwolle?