Oosterkamp stopt: ‘Ik zit niet om een mening verlegen’

Vincent Oosterkamp (32) stopt aan het einde van het seizoen niet alleen bij MSC, maar ook met voetbal. Het lange lijf van de centrumverdediger sputtert meer en meer tegen en de speler die het - zo zegt hij zelf - altijd van zijn focus moet hebben, verlegt die naar een eigen Bed and Breakfast in zijn woonplaats Ruinen. ,,Ik stop op basis van mijn gevoel.”

De derby tegen Alcides van volgende week zaterdag is de laatste die Vincent Oosterkamp speelt. De aanvoerder van MSC heeft met zijn 32 jaar nog niet de leeftijd om ermee op te houden, maar blessureleed, een heuse nog te bouwen Bed and Breakfast en toch ook wel de motivatie als het gaat om lange uitwedstrijden, zijn bepalend voor de optelsom. ,,De derby is een speciale ontmoeting, daar leef je naar toe. Als we elke week zulke wedstrijden hadden, dan was ik wel doorgegaan.”

Ironie

Het is natuurlijk een opmerking met een tikkeltje ironie, maar er schuilt wel een kern van waarheid in. De verre uitwedstijden en het op zondagochtend om tien uur verzamelen; Oosterkamp heeft er niet veel meer mee. Het dieptepunt was onlangs het verregende uitduel in Hoorn, dat tijdens de warming-up alsnog werd afgelast. ,,Ik heb niets met Hollandia, het is helemaal niet leuk om daar te voetballen en dan gaat de wedstrijd op het allerlaatste moment ook nog niet door. Nou, dan ben ik de hele zondag wel chagrijnig.”

Ontbijtjes

Toch heeft dat niet de doorslag gegeven om te stoppen met zijn voetbalcarrière, die hem van kindsaf aan voerde langs de velden van De Griffioen, DIO Oosterwolde, PKC'83, WHC en MSC. ,,Ik heb steeds meer moeite om fit te blijven. Soms ben ik op dinsdag nog niet hersteld van de wedstrijd van zondag. Ik ben lang en niet heel soepel. Dat betekent dat ik vaak last heb van mijn rug, hamstrings en liezen. Herstel kost de nodig tijd en energie.”

,,Daarnaast zijn mijn vrouw en ik bezig met een Bed and Breakfast in onze achtertuin. We hebben een schuur gekocht in Frederiksoord en die helemaal ontmanteld, vervoerd en weer opgebouwd. Dat is iets dat ik naast mijn werk in mijn vrije tijd doe. Het bouwen, maar ook het zakelijke en financiële gedeelte vind ik heel interessant. Mijn vrouw is meer van de ontbijtjes klaarmaken”, lacht hij.

Twijfels

Oosterkamp heeft al eerder twijfels gehad om door te gaan met voetballen. In 2016 verliet hij MSC voor WHC en ging hij op zaterdag voetballen. In het eerste jaar floreerde hij in Wezep: negen goals, waaronder een aantal befaamde vrije trappen, vier assists en meteen het aanvoerderschap. Iets dat hij bij MSC ook altijd was en is. ,,Ik ben rustig, maar geef wel mijn mening en heb dan ook wel wat zinnigs te zeggen. Het past ook bij mijn karakter. Ik ben geen haantje.”

Het tweede Wezeper seizoen was anders en vooral minder. ,,Toen kreeg ik te maken met blessures en won WHC veel wedstrijden achter elkaar. Ik kwam pas later weer terug in het elftal, maar ik was daar toch niet op mijn plek en wilde zo ook niet eindigen. Daarom ben ik uiteindelijk ingegaan op het aanbod van MSC.”

Liefhebber

Nog tien wedstrijden heeft Oosterkamp te gaan, waaronder het streekduel zondag tegen Hoogeveen en de Meppeler derby, zes dagen later. Hij is nog steeds een enorme voetballiefhebber, maar afbouwen bij de plaatselijke VV Ruinen in de derde klasse is niet iets dat hij nastreeft. Het past gewoonweg niet bij hem.