Opgestapte voorzitter Chris Smit van CSV'28 voelt zich gesteund door groot aantal leden

Overzicht Zwolle Inhaalduel ZAC in eerste helft gestaakt, Be Quick'28 en SVM doen goede zaken

Opnieuw een doordeweeks inhaalprogramma in het amateurvoetbal dinsdag. ZAC moet nog een keer op herhaling, want het treffen met De Esch werd na veertig minuten gestaakt. Stadgenoot Be Quick'28 deed op haar beurt goede zaken, net als SVM uit Marknesse. Het overzicht van alle gespeelde inhaalduels.

8 maart