Opleider wil oogsten wat hij zaait

Het was een beetje thuiskomen, de terugkeer van Andries Dupont (58) als trainer in het amateurvoetbal bij ABS. ,,Ik heb, nadat ik in 1999 begon als hoofdtrainer, bij veel clubs in de regio gewerkt. Bij Overwetering, Schalkhaar, SC Deventer en Helios was ik hoofd opleidingen. De afgelopen drie jaar richtte ik me vooral op mijn baan als coach bij mijn eigen trainings- en adviesbureau."

De Deventenaar, geboren op de Worp en als zoon van de voorzitter voorbestemd als middenvelder voor Activia te spelen, werd in het voorjaar door de preses van ABS gebeld. ,,Het bestuur had met de spelersgroep gesproken en die gaf aan graag met mij in zee te willen gaan." Niet verwonderlijk, in de periode 2011-2014 had hij eerst de B- en daarna de A-jeugd onder zijn hoede in Bathmen. ,,Mijn naam is blijven hangen, haha. Goed teken."

Zo'n beetje de hele selectie maakte de overstap naar het vlaggenschip, dat in 2014 afscheid nam van de routiniers. De dertigers Bas Runhaar, Jeroen Meyerhof, Arjan van Voorst en Rik Witteveen stopten, nadat voor het derde seizoen op rij het winnen van een periodetitel niet leidde tot promotie.

Voor de leeuwen

Gevolg is dat een piepjonge selectie probeert die stap wel te maken. ,,Ja, het zijn jonkies. Drie jaar geleden zijn ze voor de leeuwen gegooid. Er zit veel kwaliteit in de groep, waarbij spelers van 23 al vijf jaar ervaring in het eerste hebben."

Die vriendengroep pakte al de eerste periodetitel in 4H, de opmaat naar meer moois. ,,Dat we kampioen moeten worden, zullen we niet roepen. Maar als je hogerop kan, moet je dat ook willen." Onder leiding van de in Bathmen wonende Dupont staat de ploeg tweede, met minder verliespunten dan koploper Diepenveen. Alles koek en ei dus, toch heeft hij nog geen contractverlenging. ,,De eerste gesprekken zijn achter de rug, ik denk dat we er binnenkort uitkomen."

Smullen

Dupont smult van de Sallandse klasse waarin ABS speelt. Zondag is de volgende derby, Holten komt naar sportpark De Looënk. ,,Als het doorgaat, is het duidelijk dat wij gaan winnen. Maar alsjeblieft KNVB: gaat het er op lijken dat veel duels niet doorgaan, gelast dan het hele programma tijdig af. Dan kunnen we nog iets anders verzinnen om met de groep te gaan doen."