Opleving VVOG komt net op tijd: ‘Het moest vandaag gebeuren’

Trainer met een sterke mening en een oog voor de jeugd, Gert Jan Karsten kan zomaar kampioen worden met Urk

Als Urk ergens in de komende weken het kampioenschap in de hoofdklasse B grijpt, is dat een sensatie. En een hoogtepunt in de trainersloopbaan van Gert Jan Karsten, de uitgesproken coach uit Nunspeet.

23 mei