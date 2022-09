Opluchting bij DVS’33 na gelijkmaker in laatste minuut: ‘Verlies was niet best geweest’

bekervoetbal zwolle Bekervoet­bal Zwolle: ruime zeges voor Go Ahead Kampen en SVI, spectacu­lai­re derby in Lelystad

Go-Ahead Kampen was in de eerste bekerwedstrijd snel klaar met buurman IJVV. De sterk vernieuwde eersteklasser had aan iets meer dan een kwart wedstrijd, waarin het veel voetballend vermogen toonde, genoeg om de eindstand op 4-0 te bepalen. De derby van Lelystad tussen Batavia’90 en Unicum verliep een stuk evenwichtiger: 3-3.

16:45