Opmerkelijk maar waar: Wouter Marinus maakt een doelpunt in het shirt van HHC

OEFENWEDSTRIJDWouter Marinus is 25 jaar en voor zijn gevoel nog altijd profvoetballer. Maar een club heeft de aanvallende middenvelder voorlopig niet. Daarom is hij opgedoken bij HHC, waar hij na een week training scoort in het oefenduel tegen SC Heerenveen O21 (3-0).

Marinus staat in blessuretijd op de goede plek, als de bal na een corner in de flipperkast is verdwenen. Een typische spitsengoal. ,,Dat is lang geleden‘’, zegt Marinus, die in het afgelopen seizoen vier doelpunten maakte. Maar dat waren treffers in het beloftenteam van FC Emmen. En een belofte is Marinus niet meer.

Zelf vraagt Marinus zich ook af, wat hij dan wel waard is na zes jaar betaald voetbal bij PEC Zwolle en FC Emmen. ,,In de eredivisie zal ik geen club meer vinden, dat snap ik zelf ook wel.’’ Marinus heeft in september nog drie wedstrijden (opgeteld 33 minuten) in de eredivisie gespeeld, daarna is hij in de coulissen verdwenen. ,,Maar een club in de Keuken Kampioen Divisie is er misschien wel. Of iets in Duitsland. Maar kennen de clubs uit de derde liga Wouter Marinus? Of clubs uit de Regionalliga, dat is toch ook een behoorlijk niveau.’’

Omdat Marinus niet weet waar hij aan toe is heeft hij getraind met Gersom Klok, de HHC’er die ook personal trainer is. Ze spelen vrijdagavond samen in het laatste half uur van de oefenwedstrijd. Waarbij Klok elf maanden na zijn kruisbandblessure zijn rentree maakt. Een entree die in het knetterwarme Hardenberg de handen wel op elkaar brengt bij de toeschouwers. Want Klok (29) wordt gewaardeerd, niet alleen vanwege zijn instelling.

Quote Ik moet gewoon spelen. Liefst wekelijks. Dan weet ik wat mijn niveau is Wouter Marinus, Gastspeler HHC Hardenberg

,,Ik moet gewoon spelen. Liefst wekelijks’’, beseft Marinus. ,,En als dat bij de goede club gebeurt, kan ik zien wat er daarna nog in het vat zit. Ik voel me nog profvoetballer, het is te vroeg om ermee te stoppen. Al besef ik ook wel dat er momenteel heel veel jongens op de markt zijn, het is niet de beste periode om zonder club te zitten.’’ Albert van der Haar, scout en net als Marinus afkomstig uit Zuidwolde, staat hem bij tijdens de zoektocht.

Omdat hij de hoop op iets moois niet heeft opgegeven, is spelen bij HHC - in combinatie met een baan - voorlopig geen optie voor Marinus. Daarvoor is hij in gedachten nog te jong. ,,Daar moeten we nog niet over praten.’’

HHC heeft na de aarzelende start - 1-0 verlies in Harkema - de smaak wel aardig te pakken. Dinsdag is HZVV vernederd (7-1) en ook de winst tegen SC Heerenveen O21 is dik verdiend.

HHC Hardenberg - SC Heerenveen O21 3-0 (1-0). 43. Justin Lambers 1-0, 56. Rob van der Leij 2-0 (strafschop), 90+2. Wouter Marinus 3-0.