Opmerkelijke breuk tussen trainer Tammel en ongeslagen vrouwen van Witkampers

De voetbalsters van Witkampers en trainer Roy Tammel zijn per direct uit elkaar. ‘Er zijn te veel verschillen qua inzicht over de uitvoering en invulling van de coachingwerkzaamheden', zo luidt de verklaring van het Larense bestuur op de clubwebsite. ,,De klik ontbrak", zegt speelster Marieke van de Pol.

Witkampers meldt dat na een aantal gesprekken tussen het bestuur, het eerste vrouwenteam en de oefenmeester besloten is de samenwerking per direct te beëindigen. Martin Wijnbergen, die tot dit seizoen trainer was van de Larense vrouwen, neemt de trainerstaak voorlopig op interim-basis over van Tammel, totdat het bestuur een structurele oplossing heeft gevonden.

Opmerkelijk

De breuk tussen Witkampers en Tammel is opmerkelijk, aangezien de Larense vrouwen uitstekend zijn gestart in de hoofdklasse B. Na de historische promotie van afgelopen seizoen staat het ongeslagen Witkampers knap derde na zes duels, met veertien punten.

De coach uit Beltrum, die bezig was aan zijn eerste seizoen bij Witkampers, sluit zich desgevraagd aan bij de lezing van het bestuur. ,,Er waren te veel verschillende inzichten, daarom is er wederzijds voor gekozen de samenwerking per direct te beëindigen", is het enige dat hij kwijt wil. ,,Ik wens Witkampers veel succes in de rest van het seizoen.” Tammel wenst niet in te gaan op de vraag waar die verschillende inzichten dan betrekking op hebben.

Geen klik

Speelster Marieke van de Pol over het genomen besluit: ,,Het is dubbel. De prestaties waren goed, maar de klik was er niet tussen de trainer en een aantal speelsters, qua aanpak. Dan kun je beter uit elkaar gaan voordat er onenigheid ontstaat.”