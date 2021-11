Opnieuw een stadsderby in Deventer en toppers voor Heino, Voorwaarts en AZC

Sportprogramma Deventer/ZutphenVoor de regionale sporters bleek het coronavirus de afgelopen twee seizoen een meer dan geduchte tegenstander. Tot tweemaal toe gooide het virus roet in het eten en werd het seizoen vroegtijdig beëindigd. Ook de afgelopen weken kwamen verschillende ploegen niet in actie vanwege coronabesmettingen, terwijl het op dit moment nog onduidelijk is welke impact de nieuwe maatregelen hebben op de amateursport. Of alle wedstrijden dit weekend doorgang vinden is dus maar de vraag. Voorlopig telt het sportprogramma echter enkele duels om naar uit te kijken.

Zo is de vierde klasse E dit seizoen een garantie voor derby’s. Ook aanstaande zaterdag is het raak. Op de Zandweerd nemen stadgenoten Sportclub Deventer en Koninklijke UD het tegen elkaar op. De voormalige zondagclubs kennen vooralsnog wisselend succes op de zaterdag. Zo is Sportclub na zes duels een subtopper in 4E, terwijl het puntloze UD momenteel de hekkensluiter is.

Een dag later is het duel tussen Heino en Voorwaarts een wedstrijd om naar uit te kijken. Met respectievelijk een tweede en vierde plaats kan het treffen betiteld worden als een topper in 1E. In zes duels wisten de bezoekers uit Twello bovendien zeventien keer het net te vinden. Daarmee is Voorwaarts vooralsnog een garantie voor spektakel.

Spektakel kan er ook verwacht worden bij de wedstrijd tussen AZC en WWNA, de huidige nummers één en drie in 3D. De ploeg uit Zutphen is na zes duels nog zonder puntverlies, terwijl WWNA nog ongeslagen is. De bezoekers uit Wenum-Wiesel wonnen vooralsnog vier maal, en speelden één keer gelijk. De achterstand op AZC bedraagt daardoor vijf punten. Weet AZC zondag de ongeslagen status te behouden of slaagt WWNA er in het gat op de ranglijst te verkleinen?

Hieronder een volledig overzicht van de wedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek gespeeld gaan worden:

VOETBAL

Zaterdag (15.00 uur, tenzij anders vermeld)

2H: ZAC – Be Quick Z. (14.30).

3A: Oeken – Dieren (14.30), SV Waalstad – Eefde (14.30), Teuge – FC Zutphen.

4E: Twello – OBW (14.00), Harfsen – FC RDC (14.30), Blauw Wit ’66 – Gorssel, Sp. Deventer – Kon. UD, FC Winterswijk – Helios, EGVV – Almen.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

1E: Heino – Voorwaarts T, BVC ’12 – Rohda Raalte.

2I: DVC ’26 – Vorden.

2J: Wijhe ’92 – BWO, ATC ’65 – Schalkhaar, Barbaros – Lemelerveld.

3B: Ruurlo – Doetinchem, SC Rheden – Lochem, VVO – Witkampers (14.30).

3D: ABS – Robur et Velocitas, Activia – Turkse Kracht, Warnsveldse Boys – Overwetering, Brummen – Albatross, KCVO – Diepenveen, Colmschate ’33 – Vaassen, AZC – WWNA.

4B: Reünie – Buurse.

4D: RVW – Basteom.

4F: Victoria Boys – De Gazelle, Loenermark – De Hoven, IJsselstreek – Klarenbeek.

4G: Haarle – Nieuw Heeten, Zwolle – SDOL, Broekland – Heeten, DAVO – Holten, Raalte – Lettele.

5A: TVV – Mariënheem.

5B: Wolfersveen – Haarlo (12.00), Halle – Ratti-Socii, GSV ’63 – SVBV, ZZC’20 – DEO.

5E: SV CCW ’16 – V en L, Go Ahead D. – Wesepe, Voorst – Wissel, Terwolde – Epse.

Vrouwen

Zaterdag, eerste klasse B: Klarenbeek – St.Annaparochie (14.00).

Zondag, hoofdklasse B: Witkampers – Bavel (12.00).

HANDBAL

Vrouwen

Eredivisie: HV Quintus – Kwiek (za, 20.15).

Tweede divisie: Foreholte – Lettele (za, 19.00), Bentelo – Wijhe ’92 (za, 19.30), Voorwaarts – ZVBB ’21 (za, 20.00).

Hoofdklasse A: Nieuw Heeten – Hurry Up (za, 19.30), SDOL – Cirkeltijgers (za, 19.45), HV Zwolle – Heeten (zo, 12.30).

Hoofdklasse C: Overwetering – HVBS (za, 19.00), Broekland – Westlandia (za, 19.30).

HOCKEY

Mannen

3A: Zutphen – Graspiepers (zo, 14.45).

Vrouwen

2D: Bemmel – Deventer (zo, 12.45).

3D: Zutphen – Graspiepers (zo, 12.45).

RUGBY

2e klasse noord: The Pickwick Players – RC the Pink Panthers (zo, 14.30).

VOLLEYBAL

Mannen

Eerste divisie A: Avior – Renswouw (za, 19.00).

Tweede divisie B: AETOS – BVC’73 (za, 17.30).

Vrouwen

Eerste divisie A: Alterno – Dash (za, 16.30).

Tweede divisie B: Trivos – WIK Steenderen (za, 15.00), Gemini – SV Dynamo Apeldoorn (za, 16.30), Longa ’59 – Avior (za, 16.30).

WATERPOLO

Mannen

Eredivisie: BZC – ZPC Amersfoort (za, 19.30).

Vrouwen

1A: H.B.W. – BZC (za, 18.15).