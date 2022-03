Opnieuw puntverlies voor Robur, Beekbergen en Klarenbeek zitten in een flow

3e klasse D

Na het gelijke spel in de topper tegen AZC moest koploper Robur et Velocitas opnieuw genoegen nemen met een punt tegen Overwetering: 1-1. De gasten uit Olst speelden compact en daarmee had de thuisclub het lastig. Robur-trainer Martijn Jongbloed zag dat het een lastige wedstrijd was voor zijn ploeg. „Een slijtageslag is een groot woord, maar het was wel heel hard werken vanavond. We hebben er veel energie in moeten stoppen en ik denk dat een gelijkspel wel een terechte uitslag was. Zij verdedigden met veel mensen en dan is het aan ons om daar een gaatje in te vinden. In dat opzicht hebben we te weinig afgedwongen.”

Robur et Velocitas - Overwetering 1-1 (1-1). 40. Oscar Kappert 0-1, 43. Stephan Hofma 1-1.