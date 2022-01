Oproep op Twitter brengt FC Zutphen en Be Quick bij elkaar voor oefenwedstrijd: ‘Het contact is prima’

Voor het eerst in maanden worden er weer wedstrijden gespeeld op de amateurvelden. In een oefenwedstrijd nam FC Zutphen het in een stadsderby op tegen Be Quick. Twee teams in een bijna tegenovergestelde situatie, in een ontmoeting die de negentigste minuut niet haalde.